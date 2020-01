Ricardo Peláez se refiere a Matías Almeyda: "Es un técnico que respeto mucho, pero no lo conozco"

Solo faltan días para que Chivas debute en este Clausura 2020 que comienza este fin de semana. El Rebaña visitará a Pachuca en la primera fecha del torneo más importante del país.

En conferencia de prensa, Ricardo Peláez, habló con los medios de comunicación y ante la confesión de Matías Almeyda sobre su salida de la institución, el gerente deportivo reveló lo siguiente.

"A Matías Almeyda es un técnico que respeto mucho, no lo conozco, no lo he tenido, no he trabajado con él, no he platicado mucho con él, he cruzado palabras en la compra venta con el equipo en el que está ahora. Eso nada más", expresó.

Además agregó que es un hombre importante para la institución por todas las copas conseguidas. "Por los resultados que entregó a la institución, es bastante bueno. Solo puedo hablar eso", sentenció.

Lee También