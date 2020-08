Richard Sánchez se tomó mal el reclamo de Miguel Herrera en América vs. Querétaro

Si América hoy está cuarto en la tabla general de posiciones del Guard1anes 2020 y no primero es en gran parte por lo que ocurrió en la quinta jornada ante Querétaro. Se jugó un mal partido en La Corregidora, que terminó con un 4-1 en contra, y fue el desencadenante para empezar a hablar del mal rendimiento.

Algo de esa noche en territorio de los Gallos Blancos se debió a la actuación de Richard Sánchez. Cuando el encuentro estaba 1-0 en favor de los locales, el centrocampista se hizo expulsar de una manera muy tonta y dejó al equipo con un futbolista menos para afrontar los siguientes 60 minutos del compromiso.

En las imágenes de la transmisión de Imagen TV se pudo ver a Miguel Herrera regañándolo mientras salía del campo y pidiéndole que pensara antes de hacer las cosas. Hoy, días después y con la cabeza más fría, el entrenador azulcrema reveló datos sobre la charla que mantuvo con el volante paraguayo.

"Yo siempre hablo con el jugador, siempre he sido muy frontal con todos. Richard Sánchez lo tomó mal, pero yo siempre he sido franco y no puede dejarnos con uno menos. Entonces, esa fue mi molestia", reveló el Piojo en diálogo con ESPN sobre la reacción del guaraní ante sus reclamos frente a las cámaras.

El estratega del América ya no quiere tener este tipo de inconvenientes con sus dirigidos en la Liga MX: "Tenemos que aprender a jugar con una tarjeta amarilla y lo mismo con Roger Martínez, ya sabíamos que el árbitro estaba sacando tarjetas amarillas a lo loco... pues, hay que echarle cabeza".

