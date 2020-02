Un error puede costar muy caro. Incluso para el que es uno de los mejores arqueros de la liga. Es que justamente ese puesto es el más cruel de todos, pues equivocarse una vez es igual a ir a buscar el balón dentro de la portería.

Sin embargo y lejos de discutir a Guillermo Ochoa, después de una falla en el encuentro ante América y Querétaro, Adolfo Ríos salió a apoyar al portero. Y de qué manera.

"Él es el único que puede superar a Héctor Miguel Zelada, y no me refiero a superar la tendencia como mundialista, porque ahí Memo ya está muy por encima, sino me refiero a la cuestión con América. Hoy el segundo mejor portero en la historia del América es Memo, y el primero sigue siendo Héctor Miguel. Lo que le resta a Memo con un contrato que puede alargarse hasta seis años, yo veo que Memo puede ser el histórico arquero con más títulos y arraigo del América", lanzó el exfutbolista.

Además, Ríos cree que Ochoa puede convertirse en el mejor arquero mexicano de la historia: "Él aspira a mantener esa titularidad en la Selección Mexicana, pensando en que aún puede jugar un par de Mundiales más, para después pensar en su retiro. Con lo que le resta de vida futbolística va a llegar a ser el mejor arquero de México en la historia" .

Cabe destacar que Memo fue convocado para disputar cuatro Mundiales, aunque únicamente sumó minutos en dos de ellos, recibiendo 9 goles en 8 partidos jugados.

