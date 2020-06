Rodolfo Pizarro admitió que le pidió disculpas al América para no ser excluído de la Selección de México

Rodolfo Pizarro platicó con sus seguidores a través de un Instagram Live y habló sobre el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, en donde Chivas derrotó al Toronto en penales y se consagró como campeón. Sin embargo, luego del partido, el atacante insultó al Club América, pero se ha disculpado.

El ex-Chivas confesó que únicamente ofreció disculpas debido a que era consiente que esas declaraciones podrían ocasionarle problemas en su carrera profesional. "Nadie me obligó a ofrecer una disculpa, yo lo quise hacer porque pensé que eso me afectaría para ir al Tri", aseguró.

Además, habló sobre el dinero de la multa, sin saber muy bien lo que pasó: "La verdad es que no lo sé. No me lo cobraron, según yo. A lo mejor se lo cobraron al equipo, pero a mí no, hasta eso estuvo bueno, estuvo bien".

Para finalizar, el jugador mexicano confesó estar totalmente arrepentido por lo que dijo, sosteniendo que ésta no es la forma en la que sus padres lo han educado. Aunque cree que el haber insultado al conjunto de Coapa, fortaleció el vínculo con los aficionados de Chivas.

"Estoy arrepentido porque quedaba con una mala imagen y porque ese no es reflejo de mi educación, pero me ayudó para que los aficionados me quisieran todavía más", sentenció.

Lee También