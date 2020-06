No había comunicación: Rodolfo Pizarro contó que Juan Carlos Osorio no le hablaba

Juan Carlos Osorio entró sólo a la polémica, luego de sacar a la luz la reacción en el vestuario antes del duelo ante Brasil, partido correspondiente a la Copa del Mundo 2018: “Reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y la respuesta fue silencio".

Además, el colombiano reveló que solamente Héctor Herrera, del Atlético Madrid, y Carlos Vela, de Los Angeles Galaxy, son los únicos dos mexicanos que tenían la jerarquía de los futbolistas brasileños. Esto, claro no cayó bien en la mayoría de aquellos que integraron aquel vestuario.

Rodolfo Pizarro, quien no fue convocado al Mundial, fue un paso más allá y contó la relación que tenía con el entrenador: “Él respetaba jerarquías y no les hablaba a los europeos como a los demás, era muy injusto, no había las mismas oportunidades".

"Yo en realidad cuando estuvo él nunca fuí a la selección, él sentía que no me interesaba"



Rodolfo Pizarro sobre Juan Carlos Osorio pic.twitter.com/FZuQBjGTk7 — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 3, 2020

“No le gustaba cómo jugaba y él sentía que a mí no me interesaba, que me daba igual si jugaba o no. Es porque así soy yo. Siempre hacía como sus comentarios, a mí nunca me hablaba. Una vez estaba Gallardo, 'Guti' y otros cuatro. Y decía uno por uno sus cualidades, llegó a mí y me dijo: a ti no te interesa”, fundamentó en un Instagram Live.

Por último, se refirió al fracaso de la Copa de Oro: “Estaba Pompilio y nosotros estábamos jugando bien y el ambiente estaba bien, no había presión. Llegó Osorio enojado porque perdieron en Confederaciones y se fue a desquitar con nosotros. Cuando llegó él, se sintió una tensión mal y ya no jugábamos igual”, culminó.

Lee También