Rodolfo Pizarro confesó que estuvo cerca de pasar la cuarentena dentro de un carro

Estados Unidos es uno de los países más golpeados por la pandemia del Coronavirus. Registra más de 432.000 casos positivos de Covid-19 y casi 15.000 fallecimientos, por lo que el panorama no es alentador.

¡El mexicano Rodolfo Pizarro anota el primer gol oficial en la historia del #InterMiamiCF! pic.twitter.com/VTZNNvZGms — Mexicanos en la MLS (@en_mls) March 7, 2020

Rodolfo Pizarro, jugador del Inter Miami de Florida, reveló lo complicado que fue para él el inicio de la cuarentena ya que estuvo cerca de quedar recluido en su carro.

El exatacante del Deportivo Guadalajara y Rayados tuvo una entrevista exclusiva con TUDN, donde confesó que de no ser por la ayuda de un compañero de equipo la situación se le habría complicado más de lo pensado.

El baile del 'Joker' Rodolfo Pizarro en el festejo del título de Liga. ¡ENORME! ��2⃣0⃣ pic.twitter.com/6lz72XnDld — DLPTLV (@dlptlv) December 30, 2019

Piza declaró: "Yo estaba en un hotel, prácticamente me sacaron ya que lo cerraron, mi departamento no estaba listo y le tuve que pedir a un compañero (Matías Pellegrini) que si me podía quedar ahí, era eso o en el carro".

"Fue algo inesperado, cayó de repente, no estaba seguro que iba a durar tanto, pensé que era algo pasajero", añadió el futbolista de la Selección Mexicana.

Lee También