Rodolfo Vilchis confesó que en Atlas no le pagaron y que un dirigente lo humilló

Rodolfo Vilchis es un jugador que ha pasado por innumerables equipos del futbol mexicano, en su mayor parte del Ascenso MX.

Pero también tuvo su estadía en la Primera División: jugó en Atlas (también en Morelia), de dónde se fue en malos términos. Así lo cuenta el ex Rojinegro.

"En 2015, en Atlas me dejaron de pagar el sueldo, me quitaron del equipo y me mandaron a segunda división por un problema que tuve", confesó Vilchis, en una entrevista exclusiva con Bolavip.

En ese año, el jugador había tenido inconvenientes con el club, tras haber sido detenido, en la vía pública, por conducir en estado de ebriedad.

Sin mencionar aquel episodio, el mediocampista reveló un detalle que fue el desencadenante final para emigrar: "También me peleé con un directivo del club en este entonces, me trató muy mal, me quiso humillar con groserías y así terminé por irme de Atlas".

