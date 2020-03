Romario Ibarra reveló que su padre está haciendo todo lo posible por demostrar la inocencia de Renato

El caso de Renato Ibarra sigue dando de qué hablar: hace rato que un escándalo de esta envergadura no golpeaba a la sociedad y a la liga.

En esta oportunidad, Romario Ibarra se refirió a la situación de su hermano y aseguró que su padre hará todo lo posible por exculparlo.

"Mi padre está moviendo cielo, mar y tierra para demostrar la inocencia de mi hermano. No busca medios para desprestigiar a una persona. No entiendo por qué quiere dañar la imagen de la familia y difama a personas que no tienen nada que ver", mencionó el jugador del Pachuca en entrevista con 'Mundo Deportivo'.

A su vez, también aprovechó para desmentir a Cleber Chalá (padre de Lucely Chalá, pareja de Renato), quien aseguró que el mediocampista ofensivo también golpeó a una de sus parejas.

"Son momentos muy duros, lamentablemente me involucraron, yo lo aclaré y es falso. La mamá de mi hija me ayudó a desmentir lo que dijo el señor en contra de mí. Nunca sucedió nada con mi ex-pareja, nunca la dejé en coma ni le pegué", aseguró.

Con respecto a la situación legal del elemento del América, aseveró que "estamos a la espera de la audiencia del jueves para probar su inocencia".

Lee También