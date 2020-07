Rubén Rodríguez destruyó a la Chofis López: "Es una falta de respeto que digan que tiene talento"

Las condiciones técnicas y el sacrificio son partes imprescindibles de cada jugador y determinarán, con otros factores, cómo será su carrera. Lastimosamente, hay ciertos elementos que no le agregan empeño a sus cualidades.

Uno de esos futbolistas es, para muchos, Javier Eduardo López, quien constantemente es señalado por diversas actitudes fuera de la cancha y que ha sido cuestionado en innumerables oportunidades por su comportamiento.

En ese orden, Rubén Rodríguez no tuvo miramientos y destrozó a la Chofis en una nueva edición de La Última Palabra en Fox Sports: "El jugador está en Chivas y se habla de él por eso. En la cancha no he visto que tenga talento".

�� Buen día, chivahermano ��



A pesar de las críticas por los contagios recientes, los jugadores disponibles en .@Chivas trabajan en la visita a Santos en la Fecha 2#Guard1anes2020https://t.co/8VUdBlFeTV — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 29, 2020

"Es una falta de respeto que se diga que tiene talento, porque hay otros jugadores sumamente talentosos, como José Juan Macías. Solo se habla de él porque está en Chivas", agregó el reportero en un tono verdaderamente enojado.

"SOLO HABLAMOS DE 'CHOFIS' PORQUE ESTÁ EN CHIVAS" #LUPenCasa ¿Le falta de profesionalismo a Eduardo López?



"ES UNA FALTA DE RESPETO QUE DIGAS QUE TIENE TALENTO" pic.twitter.com/YuQPLgGmxo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 29, 2020

Luego de presentar síntomas de COVID-19, se confirmó que el creativo de Chivas no está infectado. De todas maneras, no estuvo presente en la primera jornada del Torneo Guard1anes ante León.

