San Lorenzo no avanzó aún por Adam Bareiro y podría regresar a Monterrey

Una vez que termine la temporada, la directiva de Monterrey deberá reunirse y debatir cómo se afrontará el siguiente mercado de pases de verano. Allí, tendrán que analizar la situación de cada uno de los jugadores que fueron prestados con fecha de vencimiento a finales de junio. Como es el caso de Adam Bareiro.

El delantero paraguayo se fue de Rayados a mediados del 2019 con una cesión por un año a San Lorenzo. Sin embargo, no está pasando un momento muy cómodo. Los días siguen transcurriendo y las autoridades del conjunto argentino todavía no le comunicaron la decisión de renovar el vínculo o comprarle la ficha.

"Yo no tengo contacto con la gente de San Lorenzo. La última vez que hablé con el presidente Marcelo Tinelli fue un mes atrás y me dijo que estaba contento con su momento. No hemos hablado absolutamente nada", reveló Julio, hermano y representante, en diálogo exclusivo con ONCE.

Actualmente, el atacante se encuentra en Buenos Aires con el deseo, además de conocer su futuro, de poder viajar a Paraguay para transitar esta crisis sanitaria tranquilo y rodeado de todos sus seres queridos: "No puede venir por el tema de la frontera cerrada, estamos viendo de repatriarlo".

"La intención de Adam es ir a donde su club dueño del pase lo dirija, que es el Monterrey", confirmó el agente del guaraní, dando a entender que un regreso a La Pandilla parece poco probable. Y más aún sabiendo que hay competencia con Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen y Aké Loba en el puesto.

