Santiago Cáseres: "Me buscaron de River y Boca"

Uno de los deseos de cualquier jugador argentino es poder desempeñarse en los clubes grandes o más importantes de la Argentina. Santiago Cáseres jugó en Vélez, y, aunque alcanzó a demostrar su calidad, su paso fue efímero.

Desde que llegó al América, el argentino aportó buena dinámica y orden al mediocampo del equipo. Se notó que había jugado en el corto plazo en Europa y en la liga española (más precisamente en el Villarreal), una de las más reconocidas a nivel mundial.

Sin embargo, el volante pudo no haber llegado nunca a México, puesto que tanto River como Boca lo buscaron en el último mercado de pases: "A mi representante lo llamaron de River y de Boca, pero no pasó de eso. Hubo un acercamiento que no pasó a mayores".

Y claro, Santi, pues estás en el Más Grande������ https://t.co/s94T6KzfRn — América Monumental (@AmeMonumental) May 21, 2020

"El regreso a Vélez no se dio nunca, no estuvo ni cerca porque no se dio ningún llamado. Cuando el jugador se va a Europa piensa en quedarse allá", agregó el futbolista, que es muy tenido en cuenta por el entrenador Fernando Batista para el Selecionado Sub 23 que jugará los Juegos Olímpicos, para TNT Sports.

De todas maneras, Cáseres le brindó tranquilidad a la afición de Las Águilas: "Cuando supe que no iba a pasar, me quedé tranquilo y hoy estoy muy bien en el América".

