Carlos Acevedo rompió el silencio sobre el interés del Everton de la Premier League

Carlos Acevedo se transformó poco a poco en uno de los guardametas con más y mejor proyección de la Liga MX, ya que a sus 24 años no es solamente titular en Santos Laguna, también es el capitán. Por ese motivo, es seguido de cerca por muchos equipos alrededor del mundo, entre los que se encuentra el Everton de la Premier League.

No es ninguna novedad que Acevedo está bien visto en México, al punto que América ya coqueteó con él en alguna oportunidad. No obstante, las Águilas deberían apurarse si es que desean obtenerlo, ya que el Viejo Continente no dudará en hacer una transferencia en el momento más inesperado.

El cancerbero fue consultado respecto a un acercamiento con el Everton, pero rápidamente negó aquello y hasta advirtió que no tenía conocimiento sobre el equipo de la Premier League. Algo muy bueno para los Guerreros, quienes son uno de los clubes animadores del Guard1anes 2021.

Carlos Acevedo negó acercamiento con el Everton

"No, la verdad me vengo enterando ahora. No tenía información acerca de eso, estoy enfocado en lo que es mi club Santos, Dios, el futuro y el trabajo dirán lo que viene a mediano y largo plazo", respondió Acevedo de manera sincera, siendo las palabras que el fanático de Santos Laguna quería leer.

Los Guerreros marchan terceros, solamente superados por el América y Cruz Azul, y Acevedo asegura que las ganas supera la falta de experiencia: "Somos un plantel muy joven, sin tanta experiencia, pero supera más el hambre, el deseo y las ganas de trascender de todos, hoy en día estamos en una posición de privilegio, hay que defenderla a muerte con resultados cada jornada", finalizó.

