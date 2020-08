En Santos Laguna no tienen noticias de la oferta de Ecuador a Guillermo Almada

En México nunca hay tranquilidad si de entrenadores se trata. La semana pasada fue la salida de Luis Fernando Tena, la anterior le sucedió lo mismo a Rafa Puente Jr., mientras que ahora el equipo que puede quedarse sin estratega es Santos Laguna. La diferencia con los otros casos, es que en esta ocasión la decisión debería pasar por Guillermo Almada de abandonar a la escuadra.

El último martes, se reveló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol mostró el interés de hacerse con el director técnico para su selección mayor y hasta ya le habrían acercado una propuesta que, en principio, no habría convencido al uruguayo. No obstante, desde el equipo no han revelado nada sobre la posible oferta, mostrándose totalmente ajeno a lo sucedido.

Josecarlos Van Rankin dialogó en conferencia de prensa previo al duelo ante Necaxa y, lógicamente, fue consultado al respecto, aunque el lateral no dio ningún detalle: “La verdad es lo mismo que hemos visto en las redes sociales. Con Guillermo no hemos comentado nada y seguimos trabajando igual con el mismo objetivo bien claro”, enfatizó.

Los Guerreros han vencido a Chivas de Guadalajara, pero eso no implica que el papel en el Guard1anes 2020 haya sido bueno. Con solo cinco unidades, Van Rankin sabe que deben hacerlo mejor: “Hemos tenido partidos complicados como contra Cruz Azul (derrota 0-2), donde tuvimos una expulsión. Contra América (derrota 3-1) nos costó un poquito y el partido contra Atlas (0-0) tuvimos que haberlo ganado”.

“Estamos comprometidos. De ninguna manera hay falta de actitud en los partidos. Nosotros trabajamos todos los días para seguir mejorando. Esperamos que todos se vayan uniendo y cada vez poder estar más arriba en la tabla”, concluyó. Por ahora, todo se mantiene de la misma manera en la Liga MX.

