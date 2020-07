¿Se juntan los Sambueza en Toluca? Fabián podría dejar Independiente Santa Fe para jugar con Rubens en la Liga MX

Rubens Sambueza se ha transformado a lo largo de los años en un gran referente del futbol mexicano. A pesar de ser argentino, hizo gran parte de su carrera en la Liga MX y gracias a su enorme talento se ha ganado el cariño de muchas aficiones. Eso explica que haya sido recibido tan bien por el Toluca a sus 36 años.

El mediocentro ofensivo tiene en su haber varios títulos importantes, pero su mayor sueño todavía no lo ha podido cumplir. Se trata de jugar con Fabián, su hermano. Hace un año, en entrevista para Mediotiempo, señaló: "Yo tengo un sueño que me gustaría cumplir, que es jugar con mi hermano en primera división, poder jugar con él en el club que esté. Es un sueño que quiero cumplir, ojalá que se me pueda dar antes de retirarme del futbol profesional, y que mi padre, mi madre y toda mi familia estén orgullosos y nos vean jugar juntos, eso sería muy lindo".

Fabián Sambueza no seguiría jugando en Independiente y podría llegar a Toluca (Getty Images)

Este gran deseo podría cumplirse. Fabián finaliza su vínculo con Independiente Santa Fe de Colombia el 30 de agosto de este año y todavía sigue sin poder llegar a un arreglo con la directiva de la institución. Tal como remarcan medios cafeteros, la situación empeora y cada vez están más lejos de extender su contrato.

Cambio de rumbo para Fabián Sambueza: su situación con Santa Fe se empeora https://t.co/ntzKYX02H0 — Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) July 30, 2020

De esta manera, la posibilidad de que el mediocentro de 31 años se vaya del club es grande y se habla de que podría seguir su carrera en el futbol mexicano. Más precisamente en Toluca, ya que Rubens le ha expresado su deseo de juntarse en uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

No sólo los Diablos Rojos se apuntan para tentar a Fabián, también Junior lo tiene en carpeta. Cabe resaltar que ya jugó en este equipo desde julio de 2018 hasta julio de 2019, aunque difícilmente supere la motivación que supone poder jugar con su hermano de manera profesional.

