Sebastián Villa fue ofrecido a Tijuana: cuál es la postura del club

Además de las preocupaciones que el coronavirus genera en todo el mundo, Boca posee un problema más: Sebastián Villa, una de las figuras del equipo comandado por Miguel Ángel Russo, fue acusado de haber golpeado a su pareja Daniela Cortés. De hecho, se dieron a conocer videos e imágenes sobre las agresiones producidas por el colombiano y, actualmente, el asunto se encuentra en manos de la justicia argentina.

Mientras tanto, en México una noticia hizo movilizar tanto a la Liga MX como a la entidad del Xeneize. Es que, en los últimos días, en Colombia aseguraron que el atacante fue ofrecido a Tijuana, equipo en el que milita su compatriota Edwin Cardona.

Pero, ¿cuál es la postura de Xolos? En el conjunto azteca no quieren tener en sus filas a Villa simplemente por el escándalo que se ha generado en torno al futbolista. Pues no hay dudas de la calidad y de lo que puede brindar el delantero sino que no es el mejor momento para contar con un elemento que esté afrontando un problema con la Justicia.

La idea de Boca era tratar de hacer un intercambio, en el que Edwin Cardona entrara en la negociación. El conjunto argentino tiene intenciones de repatrariar al mediocampista. De hecho, el propio Jorge Bermúdez -integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize- reconoció que lo pretenden tener de nuevo en sus filas.

