Matías Kranevitter se embarcó con Rayados de Monterrey hacía Aguascalientes para enfrentar a Necaxa mañana por la noche en el partido pendiente de la jornada uno de Liga MX.



Al contención argentino se lo no nota muy motivado con el conjunto que dirige Antonio Mohamed al cualllega para ser una pieza clave en Rayados.

“Contento de viajar, no sé si me va a tocar jugar, pero ya con el grupo, así que contento”, dijo Kranevitter quien agregó que tiene muchas ganas de jugar y que espera que el entrenador decida si entra o no a jugar.

Por otro lado, el argentino comentó que tuvo muchas vacaciones ya que el receso en Rusia comenzó el 11 de diciembre. A su vez, dijo que el preparador físico lo está poniendo al cien por ciento.

“Seguramente cuando me vea bien me va a tocar jugar”, expresó el mediocampista al referirse si jugará o no mañana.



