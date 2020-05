Matías Kranevitter aseguró que se siente "valorado" en Monterrey

Matías Kranevitter apareció en la Primera de River Plate allá por 2014, con unas cualidades que lo mostraban como promesa del futbol argentino. Le tocó emigrar al futbol europeo en 2016: Atlético Madrd y Sevilla, donde no pudo sumar muchos minutos. Su futuro estuvo en Zenit de Rusia, donde tampoco pudo agarrar continuidad.

Hoy su presente es otro: el volante arribó a Rayados en el último mercado de pases, con el objetivo de tener mayor participación y recuperar su nivel que incluso lo ha llevado a la Selección Argentina.

Kranevitter posa con la Copa Libertadores, tras vencer a Tigres en la final de 2015.

"Me siento importante donde estoy, me valoran mucho y ojalá me vaya bien. Tuve la mala suerte de lesionarme hace poco tiempo, pero supe que me tenía que levantar rápido", comentó el volante, en diálogo con TNT Sports.

A su vez, el hombre de 26 años destacó la confiaza de Antonio Mohamed: "Veo como una oportunidad muy buena para mi carrera estar en Rayados, lo tomé como un desafío venir acá. El último tiempo en Rusia no la estaba pasando bien. El entrenador solamente jugaba con un equipo y cambiaba poco, peor ahora me dan lugar. Ahora estoy en un gran club y una gran ciudad".

Kravenitter, quien registra nueve títulos en su carrera, entre la Selección Argentina Sub-20, River Plate y Zenit, acumula un total de tres partidos disputados con la playera del club regiomontano.

Lee También