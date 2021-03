Revelado: el Piojo Herrera confesó por qué sacó a Giovani dos Santos ante Holanda en el Mundial de Brasil 2014

La maldición del quinto partido todavía sigue vigente para la Selección de México. Pero, sin lugar a dudas, la oportunidad más cercana estuvo en aquel Mundial de Brasil 2014, donde se puso en jaque a un país importante como Holanda gracias a un golazo de media distancia firmado por Giovani dos Santos.

La alegría para el Tri no pudo consumarse. Los Países Bajos reaccionaron sobre los momentos finales del juego y el combinado azteca sumó una nueva desilusión a su historial. ¿Qué faltó para conseguir el tan ansiado boleto a la siguiente ronda? Es la pregunta que muchos aficionados siguen haciéndose.

Miguel Herrera fue el entrenador al mando en ese campeonato y muchos fanáticos aún le recriminan una situación puntual de ese encuentro. ¿Por qué hizo ingresar a Javier Aquino por Giovani dos Santos? Así, la Selección de México perdió en el terreno al único goleador del partido contra los del Viejo Continente.

"En ese partido hubo dos momentos de tiempo de refresco porque la temperatura estaba en 40 grados. Hubo quienes se echaron agua en los zapatos. Le pregunté a Giovani qué tenía y me dijo 'me están quemando los pies'. Me dijo que no aguantaba las ampollas y me avisaba que ya no podía. A los cinco minutos me pidió su cambio", comentó el exentrenador de América en plática con Master Muñoz.

Hidratación en México vs. Holanda (Getty Images)

"Yo no sé cómo piensa él, si realmente creía que era el juego más importante de su carrera. Si me pidió un cambio porque le quemaban los pies... si al Chicharito Hernández le hubieran quemado las orejas, él hubiera jugado", agregó Miguel Herrera, realizando una comparación con el delantero de LA Galaxy.

