¿Ser campeón con Chivas o ir a un Mundial con México? Marco Fabián respondió

Luego de una breve etapa vistiendo la playera del Al-Sadd de Qatar, Marco Fabián terminó su vínculo y quedó en libertad de acción para escoger a gusto su nuevo destino. Y por supuesto que, al igual que sucede en cada mercado de pases de la Liga MX, los aficionados de las Chivas se ilusionaron.

Sin embargo, el inicio del Apertura 2020 está cada vez más cerca y todavía no hay ninguna señal de que el centrocampista ofensivo tenga una tercera etapa con los de Guadalajara, al menos en lo inmediato. De hecho, en varias entrevistas anticipó que podría llegar a haber sorpresas en su carrera.

Fabián portando el brazalete del Tri (Getty Images)

Más allá de que no hay nada oficial, los fanáticos del Rebaño Sagrado ya tienen una luz de esperanza en medio del periodo de transferencias. ¿Por qué? Porque al volante le consultaron si prefería volver a ser campeón con la playera albirroja o tener una nueva convocatoria a un Mundial con México y no dudó.

"Me has metido en un problema gigante. Obviamente las dos porque es muy diferente, pero salir campeón con Chivas yo diría", expresó Fabián durante una plática con 90min. Y qué seguidor de Chivas no se habrá ilusionado un poco al haber oído estas declaraciones, más aún sabiendo que está libre.

Además, explicó la razón de su respuesta que suena bastante lógica y que demuestra la pasión por los de Guadalajara: "¿Quién no quisiera jugar un tercer mundial y representar a su país? Pero gracias a Dios jugué dos. Con Chivas solo he sido campeón de Copa y siempre soñé con serlo de Liga".

