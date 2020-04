¿Será bienvenido? Miguel Layún le abrió la puerta a un retiro en el América

En reiteradas oportunidades, Miguel Layún dejó en claro que está cómodo con su actual presente en Monterrey y que considera ponerle punto final a su labor profesional en dicha ciudad.

Sin embargo, este domingo dejó abierta otra posibilidad para el final de su carrera. Y es que en diálogo con su entrenador personal le abrió la puerta a otro equipo por el que pasó.

"Me gustaría retirarme en Monterrey o América. Son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida me lleva a otro lugar", aseguró el ahora hombre de La Pandilla.

El lateral cumplirá 32 años en junio y es por eso que ya comenzó a imaginar lo que será el momento de su retiro. Pero habrá que ver si es bienvenido en las Águilas para cumplir su deseo.

Cabe recordar que Layún pasó por el Nido entre el 2010 y el 2014, experiencia que le sirvió para retornar a Europa y sumar minutos en clubes como Watford, Porto, Sevilla y Villarreal.

