"Será una fiesta mexicana": Héctor Moreno revela que quiere disputar el Mundial 2022 junto al Tri

Luego de meses de incertidumbre, donde el mundo del deporte debió detenerse abruptamente debido a la pandemia por coronavirus, algunas ligas en diversos países han comenzado a retomar sus actividades de entrenamiento, y los ojos siguen puestos en Qatar, sede del próximo mundial de fútbol, que según Héctor Moreno está preparada para recibir el evento.

“Este es un país futbolero emergente, a raíz de que se le dio el Mundial, han hecho mil cosas por mejorar, crecer y evolucionar, y eso lo demostraron el año pasado que fueron campeones de la Copa de Asia. Cada vez hay más chicos que les gusta el deporte, y buscan hacer el futbol 24 horas, siete días a la semana”, reveló el azteca al Embajador de Qatar en México, Mohammed Al-Kuwari.

El mexicano, actualmente defensa en el Al-Gharafa de aquel país, aseguró en la misma conversación por Instagram Live que le encantaría formar parte del Tri que dispute la cita mundialera: “Intentaré hacer lo posible para cuidarme y entrenar, que mi cuerpo lo permita y estar al mayor nivel para poder estar ahí. También dependerá de la gente que va empujando, es ley de vida, la gente joven va sacando a los viejos”, reconoció y agregó:

“Me considero un jugador que se cuida, que procura mejorar, fácil no será, tengo que responder en la cancha, no sé si estaré en Qatar, pero sería maravilloso jugar un Mundial en casa”, dijo el jugador de 32 años, quien tiene total certeza de que la afición azteca no decepcionará.

“Será una fiesta mexicana, porque los mexicanos siempre están presentes. En tres mundiales que he disputado, los Estadios parecían tener un 70 por ciento de los nuestros, parecía que estábamos jugando en México", finalizó.

