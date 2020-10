Severo Meza reveló cómo se motivaba Jonathan Orozco antes de cada Monterrey - Tigres

Jonathan Orozco es uno de los porteros más destacados de la Liga MX. Con una amplia trayectoria, puede presumir haber conseguido grandes logros y haber jugado tanto en equipos muy competitivos como en la Selección mexicana.

Como futbolista de Monterrey, el guardameta tuvo innumerables historias y dejó una marca: atajó 371 partidos y consiguió 2 títulos de liga, 1 Interliga y 3 Liga de Campeones Concacaf. Además, tuvo memorables encuentros frente a Tigres.

Severo Meza, exjugador de Rayados, relató lo que hacía el arquero antes de dichos juegos en La Hora de Willie: "Se ponía a ver videos de sus atajadas. Eso lo motivaba mucho. Me hablaba y me decía mira esta (atajada) y yo le decía que claro que me acordaba".

Orozco es ídolo de Monterrey (Jam Media).

"La mejor atajada que recuerdo de Jona fue en un Clásico. Se la hizo a (Lucas) Lobos, que en un remate de cabeza giró el cuello y la puso al palo contrario. Jonathan voló, lanzándose para dentro de la portería y dio el manotazo", comentó sobre una acción que se dio en El Volcán en 2013.

El actual elemento de Xolos de Tijuana puede presumir jamás haber perdido frente a Los Felinos en Liguilla. Una historia repleta de éxito...

