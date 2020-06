Shaggy Martínez quedó libre... ¿y le lanzó un guiño a Pumas UNAM?

Después de varias semanas de incertidumbre se hizo efectiva la desaparición de Monarcas Morelia y la creación del nuevo Mazatlán FC que hará de local, como lo marca su ubicación, en el estado de Sinaloa. Esto perjudicó directamente a los aficionados pero también a los futbolistas que se negaron a moverse de ciudad.

Uno de ellos fue José Joaquín Martínez, quien culminó su vínculo con la institución de Michoacán y no llegó a un acuerdo en las negociaciones para renovar. ¿Qué será de su futuro? Aún no hay nada confirmado, pero el referente de La Monarquía se ilusionó con la llegada de una gran etapa en su carrera profesional.

Foto: Getty Images

"Hoy, al terminar mi contrato con Pachuca y Monarcas, soy jugador libre y creo que vienen cosas buenas para mí. Hay que esperar y elegir la mejor opción para mí y para mi familia", aseguró Shaggy en diálogo con ESPN Digital, avisando que el Apertura 2020 de la Liga MX lo verá jugando con una playera nueva.

¿Sería buena opción para reforzar a Pumas de la UNAM? Es más que conocido su pasado americanista pero este fin de semana se encargó de lanzar un guiño que, seguramente, fue escuchado y analizado en CU. Y qué mejor momento para buscarla que ahora, con la carta en su poder y con una transferencia gratuita.

"De niño admiraba a Jorge Campos por su atuendo y me llamaba la atención ver a Pumas porque él estaba allí. No he tenido el gusto de conocerlo, pero sí me gustaría tener en algún momento de mi vida una plática con él y conocerlo, porque sólo lo conozco por televisión", confesó Martínez sobre su admiración por el Brody que lo liga, indirectamente, con los Universitarios.

