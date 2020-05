Sin discusión: Isaac Brizuela puso a Toluca como uno de los grandes de la Liga MX

Es una discusión eterna pero nunca está demás llevarla a cabo. Al hablar de cuáles son los equipos más grandes de la Liga MX se piensa automáticamente en América, Chivas, Cruz Azul y Pumas UNAM. ¿Pero por qué Toluca no entra en ese grupo? Si, de hecho, tiene más títulos que La Máquina y los Universitarios.

En este tipo de disputas importa lo que digan los protagonistas. Y en diálogo exclusivo con Bolavip, Isaac Brizuela aportó un comentario y una justificación que agradará mucho a los Choriceros. Para él, la institución que comanda Valentín Diez es de las más importantes y tiene razones para demostrarlo.

"¿Por qué no? Toluca ya está muy cercano a Chivas y América. Los títulos hablan de la grandeza de un equipo y yo sí lo considero así", aseguró el Cone, recordando que los Diablos Rojos tienen 10 trofeos y se mantienen nada más a tres y dos vueltas olímpicas de las Águilas y el Rebaño, en ese orden.

Y el extremo derecho que debutó como profesional allí encontró la razón: "Es más bien que no se le hace mucho ruido y es algo que me gusta de esa institución. No es escandalosa, es seria. Su dueño se comporta de muy buena manera, es un tipo entrega a su club y a la ciudad".

"La gente que sabe de futbol puede reconocer a ese equipo como uno de los grandes", sentenció Brizuela, cerrando la discusión y poniendo al cuadro con el que ganó la copa del Bicentenario 2010 como uno de los clubes más importantes que tiene México.

