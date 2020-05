Stefan Medina reveló que River Plate buscó ficharlo

Durante los últimos años, Monterrey demostró que es uno de los equipos más importantes de México y aprovechó los grandes planteles que formó para extender su palmarés. Muchas figuras que pasaron por el equipo ya se fueron y otras, como Stefan Medina, todavía permanecen defendiendo los colores.

Luego de formarse y debutar como futbolista profesional en Atlético Nacional, el colombiano desembarcó en tierras regias en 2014. Era un joven proyecto de tan solo 21 años y terminó costándole la adaptación, por eso fue transferido temporalmente a Pachuca, donde continuó trabajando por mejorar su nivel.

En Tuzos tuvo una participación destacada. De hecho, fue una de las piezas fundamentales para que el conjunto de Hidalgo consiguiera el Clausura de 2016. Por eso, la directiva de Rayados decidió repatriarlo casi de inmediato en uno de los siguientes mercados de pases.

Hoy, tiempo después, en diálogo exclusivo con Futbol al Día, el lateral derecho de La Pandilla reveló que durante ese proceso de préstamo lo buscó uno de los más grandes del continente y del planeta entero. Sí, confirmó que Marcelo Gallardo pensó en él como refuerzo.

"En ese momento River Plate era una posibilidad muy fuerte. Tanto así que estando en Pachuca me llaman y era difícil decirles que no, porque quizás acá se ve de otra manera, pero para nosotros en Sudamérica lo más grande que puede uno lograr es llegar a Argentina y jugar en River o Boca. Son clubes históricamente grandiosos. En ese momento fue complicado pero la vida me tenía para seguir en Pachuca", confirmó Stefan en la entrevista con Multimedios Deportes.

