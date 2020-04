TBT: Así lucían los grandes comentaristas deportivos cuando eran jóvenes

Vaya que el tiempo no pasa en vano y para prueba de ello es el cambio físico de los grandes referentes del periodismo deportivo que vemos día a día en los medios, sobre todo para las nuevas generaciones que, muy probablemente, no se acuerdan o no tenían idea de cómo lucían de jóvenes estas figuras.

Es por ello que en este jueves de 'throwback thursday' recordamos cómo se veían los comentaristas que hoy triunfan en las grandes cadenas televisivas de deportes.

Desde José Ramón Fernánez, ícono del peridosimo deportivo en México, pasando por sus 'pupilos' como Raúl Orvañanos, Christian Martinoli, André Marín y David Faitelson, entre otros que iniciaron su carrera en TV Azteca.

Mientras que por el lado de Televisa se encuentran figuras de la talla de Enrique, 'el Perro', Bermúdez', Toño de Valdez y Enrique Burak.

Checa cómo han cambiado:

José Ramón Fernández

Raúl Orvañanos

José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos

David Faitelson

Enrique Garay

Inés Sainz

Aandré Marín

Christian Martinoli

Luis García

Carlos 'Warrior' Guerrero

Francisco Javier González

El 'Perro' Bermúdez

Antonio de Valdez

Enrique Burak

Javier Alarcón

Jorge Pietrasanta

Fernando Schwartz

Marion Reimers

Alex Blanco

Carlos Albert

Heriberto Murrieta

Roberto Gómez Junco

