Las ofertas de Liverpool y Valencia que rechazó André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac es un delantero que cualquier equipo de la Liga MX quisiera tener. Hasta el propio Cruz Azul, que cuenta con un Jonathan Rodríguez en estado de gracia desde el 2020, le gustaría contar con el delantero francés. Y no es para menos, es un elemento que supo llamar la atención de grandes equipos europeos.

Si algo acompañó a Gignac a lo largo de su carrera es el haber seguido siempre a sus deseos personales. No por nada, en cada una de las veces que al delantero lo vinieron a buscar desde otros equipos, él siempre prefirió continuar en Tigres UANL y ahora hizo realidad una nueva renovación. Esto no es nuevo, sino que es un rasgo de su personalidad.

Gignac tuvo una gran temporada 2008-09 con el Toulouse, donde marcó 24 goles en 38 partidos disputados por la Ligue 1. Ese rendimiento llamó la atención de varios equipos europeos, pero fueron tres los que le realizaron ofertas formales en el 2010. Uno fue el Valencia, otro el Liverpool, pero APG se inclinó por el club de sus amores: Olympique de Marseille.

André-Pierre Gignac rechazó ofertas de Valencia y Liverpool

"Antes de fichar por el OM, rechacé al Valencia y al Liverpool. El Valencia intentó convencerme enviándome un avión con un buen jamón. Te daban ganar de ir con un buen jamón ibérico, pero finalmente me negué. Fue en la época de Unai Emery con Jérémy Mathieu. Había venido y me había explicado todo su plan. Me negué. Luego, viene mi agente Jean-Christophe Cano viene y dice: 'André, tienes Liverpool o Marsella'. Yo le respondí: 'Puedes romper el contrato de Liverpool, vamos a Marsella", reveló Gignac en diálogo con RMC Sport.

El delantero de Tigres UANL explicó por qué se inclinó por el Olympique: "Nací en Martigues, a 40 kilómetros de Marsella. Toda mi infancia fui aficionado del Marsella. Mi familia, todos eran hinchas del OM. Era mi sueño”. Todo el camino realizado hizo que, ahora, sea la Liga MX quien lo disfruta semana tras semana.

