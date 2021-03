André-Pierre Gignac no le cerró las puertas a la selección de Francia, pero quiere vivir en México

André-Pierre Gignac tiene actualmente 35 años, pero su calidad se mantiene intacta. El delantero francés se mostró firme en el Mundial de Clubes que disputó Tigres, donde fue la clara razón por la cual los Felinos hayan podido acceder a disputar la histórica final ante el Bayern de Múnich.

A pesar que el delantero jamás dejó de tener un gran nivel en la Liga MX, hace cinco años que no es llamado por su selección nacional. De hecho, la última competencia que disputó Gignac con Francia fue en la Eurocopa 2016, certamen en el cual participó en seis de los siete partidos, incluyendo la Final ganada por Portugal.

En diálogo con RMC Sport, APG dejó en claro que jamás se retiró del conjunto nacional: "Yo nunca anuncié mi retirada internacional. Representar a mi país, no hay un sí o un no, es una obligación para mí. Pero funciona muy bien cómo están ahora", enfatizó Gignac. No obstante, para vivir, prefiere seguir en México.

André-Pierre Gignac está más tranquilo en México

“Pedí la ciudadanía mexicana, pero todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia”, reveló Gignac, quien también desea seguir ligado al mundo deportivo.

Por último, André-Pierre contó que planea permanecer en Tigres UANL una vez que se retire como futbolista: “El plan es quedarme en Tigres después de retirarme y e ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso. ¿Si puedo ser entrenador? Sí, es una opción”, culminó.

Lee También