"Quiero pretender que es Photoshop": Alejandro Rodríguez justificó a Ricardo Ferretti

Después de un gran primer tiempo, donde Carlos González tuvo situaciones claras de gol para doblegar a Carlos Acevedo, Tigres UANL no pudo imponerse ante Santos Laguna en Torreón. De hecho, el resultado terminó inclinándose a favor de los conducidos por Guillermo Almada, quienes vencieron 2-0 gracias a las anotaciones de Juan Otero y Eduardo Aguirre para quedarse con tres puntos más en el Guard1anes 2021.

Aunque en el horizonte de los Felinos está el viaje a Qatar para disputar el Mundial de Clubes, a Ricardo Ferretti le preocupa la actualidad de sus dirgidos en el ámbito loco. Y seguramente por eso se lo vio nervioso en el Estadio Corona, fumando en uno de los bancos de suplentes de la casa de los Guerreros...

TUCA FERRETTI fue captado fumando en la banca en el duelo ante Santos y será sancionado y se perderá un partido, además de una multa económica. ❌ pic.twitter.com/R6v3msNj8u — Josefa Gout (@JosefaGout) January 19, 2021

Ante esta situación, la Liga MX determinó sancionarlo. Según lo informó la FMF en su portal web, Tuca deberá cumplir con una fecha de suspensión por "fumar en la cancha, terreno de juego, bancas y/o área tecnica durante y/o después del partido". Es decir que no estará presente en el Jalisco frente al Atlas.

"No hemos podido hablar. Estamos organizando el viaje a Qatar y no hemos tenido tiempo. Mañana o el jueves voy a hablar con él, quiero pretender que es un Photoshop, él se cuida mucha. No sé si por nervios. Estaba apagado, en fin, no lo quiero justificar", dijo el Ingeniero a Línea de 4 a modo de broma...

