Tigres: captan a Eduardo Vargas cenando en un restaurante

El momento de Tigres no es el ideal: a pesar de que se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones, su rendimiento no fue nada convincente y dejó puntos en el camino ante elencos de menor valía. No está para sufrir escándalos como el de Eduardo Vargas...

En las últimas horas, se viralizó un video del chileno en las redes sociales en el que se encuentra en un restaurante de la Ciudad de San Pedro Garza García, dentro del área metropolitana de Monterrey en el estado de Nuevo León, cerca de las 11 de la noche.

En la grabación que circula en las redes sociales se escucha una voz que grita y critica fuertemente al atacante: "Por eso les da Covid, por andar saliendo a los restaurantes, por andar de fiestas. Esos cabrones ganan millones, deben quedarse encerrados. Luego infectan a los demás".

POR ESTAS MAMADAS HAY COVID EN TIGRES

Eduardo Vargas conviviendo con amigos en Mochomos

pic.twitter.com/QR1SYy9Lcx — El Rob de PolancoⓂ️ (@robertolongoria) August 20, 2020

El video ofendió a varios seguidores de Los Felinos, que vieron como el delantero, que está cerca de ser vendido al Atlético Mineiro, no respetaba la sana distancia ni niguno de los protocolos de sanidad.

Vargas perdió terreno en Tigres (Jam Media)

El ex-Napoli perdió el puesto con Leonardo Fernández. Se espera que sea suplente el viernes ante Mazatlán, por la sexta jornada del Guard1anes 2020.

