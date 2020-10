Directo al ego: "Tigres no tiene Clásico contra América ni ningún otro equipo grande", José Ramón Fernández

José Ramón Fernández le dio a Tigres donde más le suele doler: Su ego y sus aspiraciones a ser considerado como uno de los equipos grandes del futbol mexicano, pues el reconocido periodista dejó claros los motivos por los que su único Clásico es regional y no ante alguno de los verdaderos 'grandes' de la Liga MX.

En la previa de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 16, del Guard1anes 2020, en el que América recibirá a los felinos este domingo, mucho se ha debatido si este duelo se trata de un Clásico o no, debido a los últimos enfrentamientos entre ambos, incluidas un par de Finales, y los cuales han fortalecido la rivalidad.

Es así que José Ramón Fernández fue contundente y dejó claro que el duelo entre Tigres y América no es ningún Clásico, incluso, aseguró que el único Clásico del conjunto universitario es ante Rayados y no contra las Águilas, ni ningún otro equipo grande.

"Es verdad que Tigres y América se han enfrentado mucho en los últimos años, en Finales, y han sido partidos cerrados, atractivos con ventaja para Tigres, con ventaja para el América, pero no es un Clásico, está muy lejos de ser un Clásico, ni es un Clásico Joven, ni es un Clásico viejo, no es ningún Clásico", apuntó 'Joserra' en su columna del diario Récord.

¿Por qué el América vs. Tigres no es un Clásico?

José Ramón Fernández explicó los motivos por los que los duelos de Tigres ante los equipos grandes no merecen la etiqueta de 'Clásicos', pues, en su opinión, su historia no le alcanza aún para ello.

"Tigres tiene su Clásico regional, es un derbi, contra Monterrey, pero no tiene Clásico contra el América y contra ningún otro equipo, ni con Cruz Azul, ni con Pumas, ni con América. Tigres ha crecido, pero hasta ahí, nada más, no merece todavía el término de Clásico. Los Clásicos los hacen con la historia de los equipos, y aunque tiene mucha historia en la última década, no le alcanza para compararse con la del América de muchísimos años más", añadió.

"Queda claro que América vs Tigres no es Clásico, ni es un Clásico moderno, ni es un Clásico de la década, ni mucho menos. Es un partido de rivalidad constante en los últimos años, pero hasta ahí nada más", José Ramón Fernández.

"El único Clásico del futbol mexicano es el América vs. Chivas": 'Joserra'

Ya metido de lleno en el tema de lo que significa un Clásico en el futbol mexicano, el analista de ESPN dejó otra 'pelota botando' al asegurar que en realidad el único Clásico es el que protagonizan América y Chivas, por supuesto, con el toque polémico que tanto lo caracteriza.

"Para Clásico solamente hay uno, América vs Chivas, no hay más. Los demás son inventos que se dan en la publicidad y mercadotecnia, las televisoras, todo lo que ustedes quieran, pero nadie puede superar un Clásico como el América vs Chivas sea bueno o sea malo, porque la palabra Clásico se ha hecho demasiado corriente, demasiado vulgar, demasiado utilizada para decirle Clásico a todo, o sea, ¿todos los que enfrentan al América son Clásicos? No", sentenció José Ramón.

