Carlos Morales volvió a calentar la previa del Tigres vs. Toluca: "Allá en Monterrey todo les molesta"

Tigres UANL y Toluca se enfrentarán este domingo a las 19:00 horas del Centro de México por la reclasificación del Guard1anes 2020 en el Estadio Universitario. Y la previa de este encuentro que otorgará un boleto a la Liguilla se sigue calentando de la mano del DT Choricero, Carlos Morales.

Después de afirmar que los Diablos Rojos eran más grandes que los Felinos, lo que despertó el descontento y repudio de la afición de Nuevo León, ahora el estratega reafirmó sus dichos y opinó fuertemente sobre las críticas que llegaron desde la Sultana del Norte.

"No estoy faltando el respeto ni generando polémica, es la realidad y no pasa nada. Allá (en Monterrey) todo les molesta, pero estoy tranquilo porque es una ciudad que me encanta", disparó en la conferencia de prensa previa al encuentro (a partir del min. 16:15).

Igualmente, Morales volvió a confirmar su pensamiento respecto de que los Choriceros cuentan con mejor prontuario que los Regios. “Hoy para mí, y si nos vamos a estadísticas y títulos, ¿quién tiene más títulos? No terminé la universidad pero hice primaria, secundaria, preparatoria, y estudié un poquito más. Tiene 10 títulos Toluca y Tigres tiene 7”, indicó.

Luego de confesar que le tiene mucho cariño a la ciudad y hasta divulgar que uno de sus hijos es nacido allí, el ex jugador aclaró que también reconoció los exitosos últimos años de los Universitarios, pero volvió a arremeter contra la afición: “Bien clarito también lo dije. En los últimos diez años, el equipo Tigres ha sido protagonista. ¿Cuál es el problema? En Monterrey, si dices: ahí va una mosca de color roja, ellos van a creer que no hay moscas de color roja”.

Y agregó: “Cuando se habla de futbol y hay una opinión en contra de los equipos de ahí regularmente no les parece, no les gusta. Yo no lo hago con mala intención y es la verdad. Muchas veces los medios cuando conviene sacamos estadísticas y cuando no, no”, dijo Morales.

Días atrás, en diálogo con Fox Sports, Carlos Morales había encendido la mecha en la afición de Tigres, al afirmar que Toluca tenía más grandeza que los Felinos "porque tiene 10 títulos, con una historia brillante".

