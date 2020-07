Todavía ni entrenó con Genk, pero Arteaga ya apuntó a la Premier League

El joven defensor de 21 años Gerardo Arteaga se ha convertido en el último de los futbolistas mexicanos que nutrirá la legión extranjera ahora que terminó por confirmarse lo que se rumoreaba desde hace ya varios días. A partir de esta temporada, atípica a causa de la pandemia de coronavirus, defenderá la camiseta del Genk de Bélgica.

Después que quedara sellado su traspaso, el jugador concedió una entrevista a TUDN, en la que se refirió a los objetivos, a corto y largo plazo, que se traza para su aventura europea y expresó el deseo de poder mantenerse varios años jugando en el Viejo Continente.

Arteaga en acción con Santos (Getty)

"No tengo un equipo fijo (en Europa). Admiro a muchos equipos pero no tengo uno fijo. Hay muchas ligas en las que me gustaría jugar, más que nada en la Premier League. Me gustaría mucho jugar ahí. Si es en el mejor equipo o en el más bajo, no me importa. Es mi sueño jugar en esa liga", dijo en relación a la competición en la que viene destacándose y mucho su compatriota Raúl Jiménez, lo que sin dudas podría abrir un crédito extra para los elementos mexicanos.

Arteaga reconoció que antes de que comenzara a sonar su nombre para llegar al Genk de Bélgica no conocía nada del equipo, pero se ha tomado el trabajo de hacer sus propias averiguaciones, de ir estudiándolo, para que ese arribo no lo sorprenda. "Es un reto muy grande. Voy con la ilusión de ganarme un puesto y trascender. No quiero ir y regresar a esta liga de México. Quiero durar mucho tiempo allá", manifestó.

Y en relación a sus objetivos europeos a largo plazo, el defensor agregó: "Voy con esa idea firme de no solo quedarme en ese equipo, sino que quiero trascender, ir por mucho más. Primero voy enfocado en ganarme un lugar en ese equipo".

