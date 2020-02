Cuando los futbolistas hablan de Ricardo La Volpe no hay grises, es blanco o negro. Es decir, o dicen que es un gran técnico o expresan que trata mal a sus jugadores.



Quien no da vuelta para definir al exestratega de la Selección de México fue su compatriota Bruno Marioni que habló sobre él en el programa ESPN Fútbol Club en el que lo tundió a puras críticas.

“Tuve la suerte para entender de lo que no debo hacer cuando lo tuve a La Volpe”, expresó el exjugador sobre su experiencia con Ricardo La Volpe con quien tuvo una relación ríspida en Atlas.

A su vez, Marioni declaró que él no puede entender como una persona puede tratar tan mal a un futbolista cuando sabe lo que se vive del otro lado de la cancha.

“Yo no puedo diferenciar. Cuando hay un tema humando, cuando sos una persona agresiva, cuando menosprecias al futbolista habiendo sido futbolista. Porque los trata mal”, dijo el extécnico de Pumas.

Según Marioni, un director técnico debe tener un vinculo responsable y afectivo con el futbolista ya que se depende él. Además, el argentino explicó que si no se llega desde lo “humano” a los jugadores es imposible lograr resultados a pesar de saber todo sobre táctica.

“De la parte humana te dice ‘bueno él es no sé qué’. Yo no la puedo separar. Hay gente que puede separar la parte humana de la profesional”, expresó el Marioni, que se considera muy humano, sobre lo que dicen futbolistas que lo tuvieron como técnico a La Volpe.

Marioni y La Volpe tuvieron una mala relación en Atlas.

Por otro lado, Bruno Marioni habló sobre el reconocimiento que tiene en México y expresó que la Selección de México que Ricardo La Volpe dirigió jugaba muy bien por él y por los grandes futbolistas que tenía. Además, expresó que sus equipos tienen muy claro cómo salir y crear.

De todas maneras, aclaró que para los delanteros era muy complicado ya que siempre tienen que recibir de espalda y para Marioni era complicado ya que no podía hacerlo.

“Muy esquemático. Dos más dos cuatro. (Es decir) si él se mueve la pelota tiene que venir acá. No me gusta un futbol tan esquemático y tampoco me gusta como maneja el grupo”, expresó el argentino sobre lo quiere como estratega.



“Fíjate que en los últimos 25 años que el a dirigido fue con el Atlante en 94. Después no ha salido campeón, no le ha ido muy bien y se ha ido mal de todos los equipos”, sentenció Bruno Marioni al referirse que Ricardo La Volpe no supo unir su conocimiento con la relación con sus los futbolistas.

