Henry Martin fue entrevistado por Vamos América, en TUDN, donde reveló la manera en la que se está entrenando para estar al mejor nivel posible y, también, poder representar a su selección.

"La única manera de mantener un nivel óptimo es trabajando. Estoy dos horas por día en el gimnasio junto a Aguilera, Oso González, Bruno Valdez y Chucho. Me gusta mucho trabajar el girar de espaldas y definir, también el trabajo de potencia y velocidad", reveló el delantero de 27 años.

Martin ya sabe lo que es ponerse la playera de la selección nacional, aunque confesó que trabaja todos los días para disputar un torneo importante: "Estoy muy emocionado de tener una nueva oportunidad en la selección, es un gran orgullo y estoy muy motivado. Es una de las razones por la cual uno trabaja tanto", comentó.

Si hubo algo que afectó a las Águilas, como también a Monterrey, fue el hecho de no tener tiempo de pretemporada por estar disputando las finales del Apertura. Sin embargo, Henry no quiere excusas: "El trabajo de pretemporada es muy importante, es una base trascendental. Pero América no se puede dar el lujo de perder puntos. A como dé lugar tenemos que sacar los puntos como sea".

El nacido en Mérida posee 9 goles en 22 partidos por Liga en lo que va la actual temporada y buscará seguir sumando el sábado ante Atlas.

Lee También