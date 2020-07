Uno de su lado: Nacho Ambriz defendió al Piojo Herrera por no usar cubrebocas

El COVID-19 obligó a suspender el futbol a nivel mundial. De a poco la actividad se va normalizando en camino a ser lo que era antes de la pandemia, pero en el mientras tanto, los protocolos a seguir son muy estrictos.

En el encuentro ante Pumas por la Copa GNP por México, Miguel Herrera fue a discutir con un asistente del cuerpo técnico rival sin respetar la sana distancia y, principalmente, sin su cubrebocas. Esto despertó indignación en muchos protagonistas.

Miguel Herrera, siempre confrontativo (Jam Media).

El Piojo fue regañado por su accionar (incluso lo retó la Secretaría de Salud) y por no seguir las normas. Ayer, en una entrevista con Mariana Zacarías, demostró su desprecio contra sus críticos (especialmente contra el periodista David Faitelson).

Para Agenda Fox Sports, e inesperadamente, Ignacio Ambriz salió a defenderlo: "Yo creo que también hay que entender ciertas cosas. Miguel es de mucho hablar. Hay muchos entrenadores que son muy expresivos, en la forma en la que gritan".

"Llevo dos días dejándome el cubrebocas en los entrenamientos. Hay momentos en los que me lo tengo que quitar porque me dicen: 'no oímos profe'", agregó entre risas el entrenador del León.

