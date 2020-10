Uriel Antuna no escondió sus sentimientos y dijo que se ilusionó con viajar con Tri

Siempre que llega la lista de convocados para la fecha FIFA o para una competencia internacional todo jugador espera que su nombre este en la lista que da el técnico. Uno de ellos es Uriel Antuna que se ilusionó con viajar con el Tri por el Europa, pero entiende que debe estar en dónde lo llamen.

El mediocampista ofensivo es uno de los puntos altos del Chivas de Víctor Vucetich para ganar partidos importantes como frente a Tigres. Debido a esto y lo que ha hecho en el pasado, el elemento del Guadalajara se ha ganado un lugar para disputar amistosos contra países de la región.

Sin embargo, Antuna aún no pudo viajar con la selección para disputar partidos contra potencias y para esta última tenía una pequeña esperanza de estar presente. "Tenía cierta ilusión de ir a Holanda. Tenía esa expectativa de enfrentarme con uno de esos rivales. Pero siempre he dicho dónde me toque (estoy)", expresó Uriel a Marca Claro.

"Sí tenía ilusión de ir a HOLANDA y medirme con selecciones de talla MUNDIAL"



En DIRECTO |



Uriel Antuna, jugador de @Chivas en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM ⁰��336 Dish⁰�� https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/rcEIg9ojCy — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 13, 2020

Además, comentó que él sabe que vienen torneos importantes para la Sub-23 que son el Preolímpico y, de clasificar, los Juegos Olímpicos. "Estoy consciente de que nos necesitan de este lado. Necesitan la mayoría de los jugadores que dan la edad y que tenemos esa experiencia para ayudar al equipo y hacer algo importante en la Sub-23 y en las olimpiadas", agregó el futbolista del Rebaño.

Cabe recordar que Uriel Antuna con el Tri jugó 12 encuentros y anotó 7 goles. Además, la semana pasada dijo que prefería estar en un Juego Olímpico que en una Copa Oro.

Lee También