VER | Alianza vs. CD FAS EN VIVO ONLINE: Pronóstico, horario y canal de TV para ver EN DIRECTO la Primera División de El Salvador

Liga Pepsi | Alianza se medirá ante CD FAS en el Estadio Cuscatlán este miércoles 25 de agosto para disputar un partido correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de El Salvador. Conoce todos los detalles del duelo: pronóstico, horario y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Alianza inició su camino con una victoria frente a Municipal Limeño por 4 a 1, aunque luego de ese partido, no logró reecontrarse con los tres puntos en las siguientes tres fechas de las cuales empató en dos oportunidades, frente a Deportivo Platense y Firpo por 2 a 2 en ambos casos y cayó ante Chalatenago por 2 a 1. Los Elefantes no vieron acción durante la jornada pasada ya que su partido frente a Once Deportivo fue reprogramado para el 10 de septiembre.

FAS, por su parte, inició la temporada con una victoria 3 a 1 frente a Santa Tecla y 4 a 1 ante Jocoro Fútbol Club. Luego empató ante Águila en el partido pendiente de la Fecha 2 y por la cuarta jornada derrotó a Municipal Limeño 3 a 0, para finalmente caer ante Deportivo Platense en el último partido disputado. Los Tigres ocupan el primer lugar en la tabla de posiciones con 10 puntos y buscarán una nueva victoria para tomar distancia de sus rivales.

Ambos equipos se enfrentaron en la final del torneo Clausura 2021 el pasado 31 de mayo en un partido que se definió en la tanda de penales tras un empate a 1 en los 120 minutos. Finalmente, los Tigrillos se impusieron ante los Paquidermos por 4 a 3.

Alianza vs. CD FAS: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo el Torneo Apertura 2021 de la Liga Pepsi?

El octavo recibirá al puntero en el Estadio Cuscatlán este miércoles 25 de agosto a partir de las 21:15 hs (ET), 20:15 hs (CT), 19:15 hs (MT) y 18:15 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Miércoles 25 de agosto del 2021.

Hora en Estados Unidos: 21:15 hs (ET), 20:15 hs (CT), 19:15 hs (MT) y 18:15 hs (PT).

Lugar: Estadio Cucatlán.

Horario en el resto de países:

Argentina: 22:15 horas

Uruguay: 22:15 horas

Brasil: 22:15 horas

Paraguay: 21:15 horas

Bolivia: 21:15 horas

Chile: 21:15 horas

Colombia: 20:15 horas

Ecuador: 20:15 horas

México: 20:15 horas

Perú: 20:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

El Salvador: 19:15 horas

Alianza vs. CD FAS: ¿Qué canal transmite el Torneo Apertura 2021 de la Liga Pepsi?

Este encuentro por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Pepsi entre Alianza y CD FAS aun no se ha confirmado por que canal será transmitido en El Salvador.

Alianza vs. CD FAS: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este duelo de la séptima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Pepsi las casas de apuestas de Estados Unidos (Caliente) dan como favorito para quedarse con los tres puntos a Alianza, ya que su victoria cuenta con una cuota de -106. Por otro lado, el triunfo de CD Fas cuenta con una cuota de +275, mientras que el empate tiene una de +210.