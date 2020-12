VIDEOS: La cuenta que trollea a David Faitelson le compró un saludo y el periodista los regañó al aire

David Faitelson suele dar que hablar en las redes sociales, a tal punto que existe una cuenta en Twitter que lo trollea con el propio nombre de usuario y sus mensajes, además de realizar memes sobre el futbol mexicano en general. Este viernes, el periodista de ESPN los regañó al aire, aunque al parecer no era lo pactado.

La cuenta de la red social reveló que había pagado por un saludo del comunicador al aire en su programa, algo que no resultó como esperaba, ya que Faitelson los reprendió. "Le compré un saludo a David Faitelson para que les mandara un saludo a ustedes y terminé regañado. 500 likes y lo subo" escribieron en un primer momento.

Tiempo más tarde, decidieron compartir el video del periodista de ESPN, afirmando que había valido la pena invertir por un momento así. “Le compré un saludo a @Faitelson_ESPN y termina mal. ¿Valió la pena pagar $800 por un regaño? Si, valió cada maldito centavo", publicaron.



"Quiero invitarlos a que sigan esta cuenta, no voy a repetir el nombre de la cuenta porque no va con el léxico que yo manejo, pero quiero decirles a todos los que siguen esta cuenta que no tengo ningún problema en que me recuerden lo que fue aquella agresión de Cuauhtémoc Blanco", comenzó expresando Faitelson.

Y concluyó: "El asunto ya pasó, ha sido una y otra vez comentado y recomentado y no pasó absolutamente nada después de eso entre Cuauhtémoc Blanco y este servidor. Así que les mando un abrazo, un gran saludo y los invito a que si tienen algo que expresar en las redes sociales, algo que realmente sea interesante, no basura, pues bienvenido".

