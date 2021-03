Revelaron por qué Pablo López no tiene oportunidades en Toluca

Con la llegada de Hernán Cristante, Toluca cambió ampliamente su imagen en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. De hecho, al cabo de las primeras once jornadas, la institución mexiquense se mantuvo entre los primeros cinco lugares de la tabla general de posiciones. Y en eso mucho tuvo que ver el hallazgo de una alineación ideal que le dio resultados positivos durante todos esos fines de semana.

Pero, ¿qué pasa con los futbolistas sin minutos? Uno de los casos es el de William da Silva, quien en las próximas horas se convertirá en nuevo refuerzo del San Pablo de Brasil. Y otra situación curiosa es la de Pablo López, quien no sumó ninguna titularidad a lo largo del segundo semestre de esta temporad.

El centrocampista uruguayo, que llegó cedido desde Defensor Sporting después de la salida de Leonardo Fernández, solamente registró 24 minutos en el encuentro ante las Chivas de Guadalajara por la segunda fecha del torneo. Y ese dato dejaría en evidencia que no estaría en los planes del entrenador argentino.

¿Por qué no juega Pablo López?

"Es una pregunta muy constante. Yo también me la hago. Me dicen mis gurús que quizás su nivel no es tan cercano a lo profesional. Me dicen que quizás no esté preparado. Me han dicho que es amateur, pero yo me niego a creerlo, porque entonces habría sido un error traerlo", reveló Juan Carlos Cartagena de TUDN.

¿Qué pasará con él? Su préstamo terminará después del Guard1anes 2021 de Liga MX y, de seguir así, sería muy difícil que la directiva de los Diablos Rojos lo quisera retener. En una entrevista excusiva con Bolavip, el uruguayo dejó en claro que su deseo es mostrarse para seguir en México.

