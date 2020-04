VIDEO: El comercial que Christian Martinoli se negó a hacer con el 'Piojo' tras pelea

El incidente de 2015 es el más grande escándalo que ha protagonizado un director técnico de la Selección mexicana, del cual hasta la fecha siguen saliendo a la luz más detalles, contados por uno de sus protagonistas: Christian Martinoli.

Y es que en entrevista con Miguel Gurwitz, periodista de Telemundo, el narrador de TV Azteca reveló el daño que le causo aquella agresión por parte de Miguel Herrera, quien lo interceptó en el aeropuerto de Filadelfia cuando ambos regresaban de la Copa Oro, y en la que, incluso, el entonces seleccionador nacional lo amenazó de muerte.

Es por ello que desde entonces no se dirigen la palabra y es evidente la tensa relación entre ambos hasta en las narraciones de Martinoli en los partidos del América, no obstante, no han faltado las marcas que han querido unir a ambas figuras del medio deportivo para protagonizar algunos de sus anuncios.

Así lo reveló el carismático comentarista, quien aseguró que lo buscaron en dos ocasiones con el fin de que tuviera un reencuentro con el entrenador azulcrema, una de ellas por una reconocida marca de cerveza, sin embargo Martinoli se negó rotundamente.

“Sí dos (comerciales), uno al principio y el otro es uno que está haciendo Faitelson con él en un helipuerto de una cerveza. No pretendo lucrar con esa situación porque no le viene bien a ninguno”, sentenció el famoso relator.

Es así que, ante la negativa de Martinoli, la marca de cerveza optó por convocar a David Faitelson en su lugar, analista de ESPN y quien también se ha caracterizado por sus duras críticas al conjunto de Coapa.

Aquí te dejamos el comercial que hubiera reencontrado a Christian Martinoli con el 'Piojo'.

Lee También