Christian Martinoli confesó que la pelea con el Piojo Herrera lo obligó a ir al psiquiatra

Lo que pasó en el aeropuerto de Philadelphia en julio de 2015 quedó grabado en la memoria de todos. Miguel Herrera agredió físicamente a Christian Martinoli y, posteriormente, se consumó la salida del entrenador de la Selección de México que acababa de ganar la Copa Oro.

Casi cinco años después, el Warrior habló en un Instagram Live con Carlos Ponce de León de Récord y reveló detalles inéditos sobre lo que ocurrió posteriormente en su vida.

"Lo que pasó en Philadelphia me generó un poco de ansiedad y busqué atención médica. Para relajarme, fui con el psiquiatra, le conté cómo estaba y me dijo que sólo me faltaban huevos para ser un psicópata", aseguró el reportero de TV Azteca en diálogo por redes sociales con su colega.

Finalmente, el especialista tuvo una solución para tratar con los problemas del narrador deportivo: "Así que me recomendó tomarme unas pastillas o irme a vivir a Finlandia, entonces tomé las pastillas".

"Recomendaría que eso hicieran varios. Lo que pasó es que físicamente no me estaba sintiendo bien y busqué ayuda antes de perjudicar a mi familia o mis compañeros", cerró Martinoli sobre su salud emocional.

