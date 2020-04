Víctor Manuel Vucetich sobre el título del Clausura 2020: "Se tiene que ganar en la cancha"

Víctor Manuel Vucetich dio una gran entrevista para ESPN Digital, donde habló de la actualidad del futbol mexicano, los negocios que lo invaden y la participación en torneos Conmebol.

�� "Creo que debería suspenderse y no tener campeón".



Vucetuch fue claro sobre lo que debe pasar con el Clausura 2020. ��https://t.co/YebjK8pOAy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 4, 2020

"Hay muchos vicios en el futbol a nivel mundial y situaciones que no son las correctas, el futbol siempre fue limpio; las personas lo manchamos. Necesitamos que no se convierta en un negocio de todo y buscar en él un desahogo como el que que el deporte nos puede dar", explicó el entrenador.

Nosotros, como tú, extrañamos los días de futbol...



Pero hoy el partido lo jugamos desde nuestros hogares.



La familia de futbol se une a través de #TuCasaTuCancha para llevarte un mensaje:#QuedateEnCasa y desde ahí vive tu pasión por este deporte ⚽����#SienteTuLiga pic.twitter.com/xEQGmu4Z7d — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 1, 2020

Más adelante, sobre qué cambiaría en el deporte aclaró: "La avaricia es algo que nos está llevando a hacer algo fuera de lo normal, ojala que esas utilidades que se van para muchos otros lugares, se pueden canalizar para cosas positivas".

"Creo que lo justo hay que ver quien lo determina. Lo que si es que los puntos que se hicieron reflejan quien hizo mejor las cosas, pero es un torneo inconcluso y estamos todos muy cerca en puntos. Creo que debería suspenderse y no tener campeón si no se puede jugar. Siempre hablamos que la parte importante del deporte es que se tiene que ganar en la cancha", confesó el estratega ante la pregunta de si Cruz Azul debería ser Campeón.

��¡IMPORTANTE!�� #Coronavirus �� #TuCasaTuCancha



Sigamos las medidas de prevención y control de la Secretaría de Salud para evitar el contagio. #AbrazadosPorElFutbol ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/ZzMdPB2BAh — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 3, 2020

Por otra parte comentó: "Yo creo que se sigue favoreciendo el negocio sobre lo deportivo, esto es algo que limita al futbol mexicano y no le permite crecer. Está involucrada más la economía de ganar con algunos partidos que no nos llevan a nada, tenemos la posibilidad de recolectar dinero; pero en lo deportivo no deja nada. Como equipo emergente en el futbol mundial necesitamos equipos competitivos para poder tener resultados. Los 10 partidos que se manejan en Estados Unidos, entendemos que son importantes para la FMF, pero también sabemos que el futbol necesita crecer y eso lo hemos dejado de ver. Perdimos el camino, tenemos participaciones aceptables, pero nos falta".

"En la Copa América sería fantástico poder seguir jugando por el nivel que te da y por la importancia de tener reconocimiento internacional. En la Copa Libertadores deberíamos tener una igualdad de derechos, no tienes el reconocimiento que se requiere. Si eres campeón no tienes el derecho de ir al mundial de clubes, esa es una barrera desde el aspecto deportivo, nosotros nos desplazamos más veces que los equipos sudamericanos. Tiene que ser equitativo, que se juegue con las mismas reglas y el arbitraje se maneje de otra forma porque se han visto manipulaciones en algunos partidos. Entiendo que sería un golpe durísimo para la Copa si la ganara un equipo de CONCACAF", sentenció el técnico de Querétaro.

Lee También