¿Vuelve Fernando Uribe? La directiva de Toluca tomó una decisión

En momentos que a Toluca no se le dan los resultados para ingresar nuevamente en una Liguilla, Fernando Uribe rompió el silencio desde Brasil y le envió un mensaje a las autoridades de la institución. No está cómodo en Santos y tiene el deseo de retornar al equipo donde mejor se sintió en su carrera futbolística.

En diálogo exclusivo con Bolavip, el colombiano admitió que anhela un regreso: "A mí me gustaría. La verdad, mi sueño es volver a jugar en México. Fue una liga donde me sentí bien, un país que me trató bien tanto a mí como a mi familia. Está la posibilidad latente cada seis meses, no hay que descartar nada".

Sin embargo, y para tristeza del delantero y de los aficionados que aguardaban ansiosos su vuelta al Nemesio Diez, la directiva de los Diablos Rojos leyó las declaraciones del jugador y adoptó una clara postura al respecto. Parece que no podrán ver al cafetero con la playera número '9' en el Apertura 2020.

"No vendrá. Hasta este instante, la respuesta del club es contundente: Uribe no tiene forma de venir. Tendrían que suceder muchas cosas para que se abriera la posibilidad", reveló la información el reportero Juan Carlos Cartagena en una nota de opinión para el portal web Plana Mayor.

Cabe recordar que Uribe tiene contrato con la institución brasilera hasta mediados de 2022, por lo que solo podría retornar a los Choriceros en caso de que le compren su ficha o pudiendo conseguir su salida en libertad, con la carta en su poder, para ser incorporado como futbolista en condición libre.

