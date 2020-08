Washington Olivera puso en duda la disciplina de Joao Plata en Toluca

Pensando en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, Toluca planeó y estableció una reestructuración masiva de su plantel profesional. Y entre tantos entradas y salidas que tuvo el equipo en el mercado de pases de verano estuvo la contratación de Joao Plata, quien llegó libre tras su paso por Real Salt Lake de la MLS.

Ya pasó exactamente un mes y 20 días desde que la cuenta oficial de los Diablos Rojos anunció la llegada del volante ofensivo pero su presente comienza a preocupar a los aficionados. En lo que va de la temporada, solamente sumó 64 minutos en tres juegos ante Mazatlán FC, Atlas y Tigres UANL.

¿Qué pasa verdaderamente con el ecuatoriano? En el encuentro ante Chivas de Guadalajara tampoco estuvo y según la información que se brindó en la transmisión de TUDN fue porque Javier Güemez se cayó encima de él en una de las prácticas que se llevó a cabo en Metepec días antes de dicha jornada.

Pero en diálogo vía Facebook Live que tuvo el reportero Víctor Orozco con Washington Enrique Olivera, abrieron el juego para pensar otra cosa. "Me llama poderosamente la atención que viene a un grande, supuestamente tiene que venir preparado y no está. Van dos meses de torneo casi y el hombre no se ha puesto bien físicamente. Yo creo que anda con un dolor muscular, por lo que se dice, de las fiestas que se hecha. Eso Toluca ya lo tendría que haber visto hace mucho tiempo", lanzó el exdelantero uruguayo.

"¿Cómo le va a caer Güemez si no entrenó en toda la semana? Resulta que Joao Plata no entrenó durante toda la semana por cansancio muscular", agregó el periodista, sin dar certezas de lo que el exjugador dijo, porque es un cotorreo de pasillo, pero negando que su ausencia fue por una lesión.

