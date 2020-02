En septiembre del año pasado la selección mexicana vivió un escándalo y no precisamente por lo deportivo, sino que se filtraron fotos de varios jugadores, entre ellos Layún y Chicharito Hernández, de fiesta posterior al triunfo ante Estados Unidos en un amistoso.

Yon De Luisa, en diálogo con Fox Sports, contó cómo sintió que se manejó la situación: "En el momento que sucedieron las cosas, Martino lo manejó y comentó muy bien diciendo que si hubiera castigos los comunicaría de manera interna".

"Aún cuando fue en su tiempo libre y no rompieron las reglas, fue un incidente que no sumó y nos desconcentró. Son cosas que no deben pasar. Vamos en camino de la disciplina y el compromiso", advirtió el presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

El entrenador debe tomar decisiones y de Luisa fue claro en cuanto a los citados: "El Tata tiene toda la responsabilidad de las convocatorias y el %100 de mi apoyo", sentenció.

"AÚN CUANDO FUE EN SU TIEMPO LIBRE Y NO ROMPIERON EL REGLAMENTO, FUE UN INCIDENTE QUE NO SUMÓ Y NOS DESCONCENTRÓ, SON COSAS QUE NO NOS DEBEN DE PASAR" #LUP Así habló Yon de Luisa, en exclusiva para @RaulOrvananos, sobre el brunch en NY que involucró a algunos jugadores del Tri pic.twitter.com/gQOh3Y70eS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2020

La selección nacional estará jugando el próximo 26 y 29 de marzo ante República Checa y Grecia respectivamente. Lógicamente, habrá que estar atento a la convocatoria que realice el argentino.

Lee También