Cruz Azul vs. Pumas: pronósticos, a qué hora ver y guía de TV del partido por la Liga MX 2020

Cruz Azul y Pumas se miden este sábado 7 de noviembre en el marco de la última fecha del torneo Aperetura de la Liga MX 2020. Los 'Cementeros' dependen de si mismos para jugar los playoffs, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Cuarto y tercer puesto de la tabla de posiciones respectivamente, tanto Cruz Azul como Pumas afrontan este partido como una final adelantada puesto que de este choque depende quién clasifica de manera directa a los playoffs y quién tendrá que jugar la ronda eliminatoria previa a la etapa final.

El equipo dirigido por Robert Siboldi no llega a este partido en su mejor momento, y prueba de ello es que en sus últimos cinco encuentros por la Liga MX, Cruz Azul apenas ha conseguido ganar y empatar uno, mientras que el resto lo perdió. Pumas, en cambio, no pierde desde hace seis duelos -con León- aunque lleva empatados cinco y solo consiguió sumar co Toluca en la jornada 14.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Pumas?

Día: Sábado 7 de noviembre

Hora: 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT) / 21:00 hs (México)

Lugar: Estadio Azteca

Cruz Azul vs. Pumas: cara a cara

Enfrentados antes en 53 ocasiones, Cruz Azul confía en ampliar su ventaja en el historial (26-16-11) ante un Pumas que no ha sido capaz de vencerlos desde enero del 2017 por la Liga MX. Aquella vez, los 'Felinos' derrotaron 1-0 a los 'Cementeros', aunque estos tomarían revancha en sus siguientes enfrentamientos. ¿Se repetirá la historia?

¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs. Pumas?

El partido por la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas a disputarse el sábado 7 de noviembre en el Azteca será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. TUDN y Univisión serán los encargados de pasar el encuentro en USA, mientras que Canal 5 hará lo propio en México.

Cruz Azul vs. Pumas: pronósticos del partido

Como era de esperarse, Cruz Azul es favorito a quedarse con la victoria este sábado cuando reciba a Pumas en el México. Los 'Cementeros' tienen -160 de probabilidades de llevarse los tres puntos, mientras que sus rivales tienen probabilidades de +370. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +300.

Resultado FanDuel Cruz Azul -160 Empate +300 Pumas +370

* Cuotas a través de FanDuel

