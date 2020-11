Inter Miami vs. Toronto FC: a qué hora juegan, pronósticos y horarios del partido por la MLS 2020

Inter Miami y Toronto FC se miden este domingo 1 de noviembre en el marco de una nueva fecha de la MLS 2020. Los de David Beckham buscan meterse en los playoffs, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

A falta de una jornada para el final de la temporada regular, el Inter Miami se juega la vida en su objetivo de quedar entre los diez primeros de la Conferencia Este. Con Gonzalo Higuaín como su máxima figura, los 'Garzas' son undécimos en la tabla de posiciones de la MLS, mientras que Toronto marcha segundos con 41 unidades.

Sin la presencia del argentino Leandro González y el colombiano Andrés Reyes, suspendidos por acumulación de tarjetas, Toronto espera hacer valer su superioridad ante un Inter Miami que viene de perder 2-1 con Dallas. No obstante, los 'Reds' no ganan desde hace dos encuentros, habiendo cedido puntos con Philadelphia y New York City. ¿Habrá sorpresa el domingo?

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Toronto FC?

Día: Domingo 1 de noviembre

Hora: 20:30 hs (ET) / 17:30 hs (PT) / 18:30 hs (México)

Lugar: Estadio Pratt & Whitney, Connecticut

Inter Miami vs. Toronto FC: cara a cara

Recién fundados, Inter Miami nunca se vio las caras con Toronto FC en el plano local. Este será el primer enfrentamiento entre ambos en la Major League Soccer, por lo que es de suponer que ambos conjuntos saldrán a por todo en representación de una de las ligas más duras del continente.

¿Dónde ver en vivo el Inter Miami vs. Toronto en USA?

El partido por la MLS entre Inter Miami y Toronto a disputarse el domingo 1 de noviembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. ESPN+ será el encargado de pasar el encuentro en USA, mientras ESPN 2 hará lo propio en México.

Inter Miami vs. Toronto FC: pronósticos del partido

Como era de esperarse, Toronto FC es favorito a quedarse con la victoria cuando reciba al Inter Miami en Connecticut. Los locales tienen +130 de probabilidades de llevarse los tres puntos, mientras que los 'Garzas' tienen probabilidades de +175. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +250.

Resultado FanDuel Inter Miami +175 Empate +250 Toronto FC +130

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También