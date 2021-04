Temporada 2021 de la MLS: Calendario, equipos, fechas, resultados y dónde ver en vivo

La temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) está a la vuelta de la esquina, pues a partir del 16 de abril se vivirá toda la emoción de una nueva campaña cargada de adrenalina, atajadas grandiosas, goles increíbles y jugadas épicas. Por ello, entérate aquí sobre todo lo que necesitas saber acerca del fútbol en los Estados Unidos: Cuándo empieza, calendario, equipos, TV y Stream.

Después de una vibrante zafra anterior, la MLS regresa con todo para volver a ver rodar el balón sobre el césped norteamericano, el cual trae varios puntos a seguir como la llegada de dos nuevos equipos, un campeón defensor con la misión de revalidar el título, una escuadra con un presidente increíble que tiene un plan ambicioso de talla mundial y demás.

Por esta razón, te invitamos a conocer de antemano quiénes serán los protagonistas principales sobre la mesa de conversación, cuándo juegan, cómo lo harán, qué canal de televisión transmitirá los partidos, bien sea en vivo, HD o Streaming, y por supuesto, las fechas del calendario.

¿Cuándo empieza la temporada 2021 de la MLS?

La campaña 2021 de la Major League Soccer (MLS) comenzará el próxmo 16 de abril, con un día inaugural cargado de compromisos increíbles, entre los que destacan CFMontréal vs Toronto FC, Orlando City vs Atlanta United (17 de abril) e Inter Miami vs Los Angeles Galaxy (18 de abril).

Equipos de la temporada 2021 de la MLS

Los equipos que harán vida en la temporada 2021 de la MLS serán 27, repartidos en dos conferencias (Este y Oeste), los cuales batallarán sin tregua por un lugar en los playoffs, para ir avanzando poco a poco hacia el objetivo final: el título.

Inter Miami (Foto: Getty)

Conferencia Este de la MLS

Atlanta United, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew (actual campeón), D.C. United, Inter Miami, CF Montréal, Nashville SC, New England Revolution, New York City, New York Red Bulls, Orlando City, Philadelphia Union y Toronto FC.

Conferencia Oeste de la MLS

Austin FC, Colorado Rapids, FC Dallas, Houston Dynamo, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Minnesota United, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Vancouver Whitecaps.

¿Dónde ver EN VIVO, HD y en Streaming para USA la temporada 2021 de la MLS

Columbus Crew (Foto: Getty)

La temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) será transmitida por diversos canales, llegando cada vez más a los diversos hogares que sienten la pasión del balompié estadounidense. ESPN, ESPN Play, Fox Sports 1, TUDN, TSN, TVA Sports, FuboTV, ABC, Univision, y DAZN.

Streaming: DAZN, ESPN+, Twitter (audio en inglés).

Calendario de la temporada 2021 de la MLS

La temporada 2021 de la MLS constará de una serie de partidos dividos en 35 jornadas que servirán para que los 27 equipos luchen por un boleto que los lleve directamente hacia los playoffs, por ello, atento a las fechas, cruces importantes y clásicos del fútbol estadounidense.

Cruces destacados de la temporada

17/04: Orlando City vs Atlanta United

17/04: CF Montreal vs Toronto FC

18/04: Inter Miami vs Los Angeles Galaxy

24/04: Los Angeles FC vs Seattle Sounders

08/05: Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC

09/05: Inter Miami vs Atlanta United

27/09: Orlando City vs Inter Miami

