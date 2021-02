Monterrey vs Pumas UNAM en USA: predicciones, hora y TV para ver la Liga MX

Este sábado 6 de febrero, Monterrey vs Pumas en vivo y en directo por la jornada 5 de la Liga MX, Torneo Guar1anes 2021. El elenco del Vasco Aguirre quiere seguir escalando posiciones en la tabla y para ello deberá doblegar al elenco de los felinos que no están muy cómodos en la clasificación, pese a que el certamen acaba de comenzar. Si estás en Estados Unidos, no te pierdas aquí la hora, TV y predicciones para ver este partidazo.

A qué hora juegan Monterrey vs Pumas en USA

Día: Sábado 6 febrero

Hora: 22:06 horas (ET) / 19:06 horas (PT) / 21:06 horas (México)

Lugar: Estadio BBVA Bancomer (Guadalupe)

Dónde ver el Monterrey vs Pumas en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Monterrey vs Pumas aquí te contamos las señales de TV que transmiten el encuentro. Las vías para ver este lance son: Fox Sports.com, Fox Sports 2 y FOX Deportes. Mientras que en México el choque será televisado por: Azteca 7.

Historial de los Monterrey vs Pumas

El historal marca que Monterrey y Pumas se han enfrentado 57 veces, siendo los Rayados quienes mandan con 23 victorias sobre las 21 del conjunto de la UNAM. El elenco que tiene a su cargo el Vasco Aguirre en todos los cruces ha marcado 80 goles. ¿Mantendrán ña ventaja en este duelo por la Liga MX?

��| “Después de todo esto que paso estamos tranquilos, sabemos la calidad de jugadores que tenemos y el potencial de crecer como Equipo.“ , @rogelio7funes#ComentarioRayado ��#ArribaElMonterrey ��⚪ pic.twitter.com/pNMft35Gbh — Rayados (@Rayados) February 5, 2021

Hora por países del Monterrey vs Pumas

- España: 07:06 horas

- Argentina: 00:06 horas

- Chile: 00:06 horas

- Uruguay: 00:06 horas

- Paraguay: 00:06 horas

- Brasil: 00:06 horas

- Venezuela: 22:06 horas

- Bolivia: 23:06 horas

- Colombia: 22:06 horas

- Ecuador: 22:06 horas

- Perú: 22:06 horas

Monterrey vs Pumas: revisa los pronósticos y predicciones del partido

Para esta oportunidad existe -185 de posibilidades que Monterrey se quede con el triunfo. Otro resultado que tiene +300 de probabilidades es un empate entre ambos elencos. Por último, el triunfo de Pumas UNAM tiene +490 de posibilidades.

FANDUEL Monterrey -185 Empate +300 Pumas UNAM +490

* Cuotas a través de FanDuel

